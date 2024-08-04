Нуссаир Мазрауи совсем скоро сменит клубную прописку

Трансфер на завершающей стадии

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник "Баварии" Нуссаир Мазрауи близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу, и "МЮ" заплатили за защитника 25 миллионов евро. Во вторник на следующей неделе Мазрауи пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт по схеме 5+1.

Читайте такжеЭрик Тен Хаг рассказал конкурентоспособности своей команды перед началом чемпионата Англии

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг надеется, что 26-летний марокканец дебютирует в игре против "Манчестер Сити", которая состоится 10 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Мазрауи отдал 4 главе передачи в 29 матчах во всех турнирах.

www.ua-football.com