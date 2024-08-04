Кроуфорд по очкам победил Мадримова в большом бою в Лос-Анджелесе

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе прошел 12-раундовый чемпионский поединок.
На ринг вышли знаменитый американец Теренс Кроуфорд (40–0, 31 KO) и Исраил Мадримов (10–0–1, 7 KO) из Узбекистана.
На кону стояли чемпионский титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.
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Бой проходил на равных. По итогам 12 раундов понадобился подсчет судейских записок.
Все судьи отдали победу Кроуфорду: 116–112, 115–113, 115–113
Теренс одержал 41-ю победу на профи-ринге (без поражений) и получил пояса WBA и WBO (временный)