Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа сравнил силу двух звездных супертяжей – Александра Усик и Тайсона Фьюри.

«У кого сильнее удар, у Фьюри или Усика? Я назову Александра», – признался Дюбуа.

В 2023 году Усик победил Дюбуа, нокаутировав того в девятом раунде. Силу удара Фьюри Даниэль чувствовал на очных спаррингах.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua