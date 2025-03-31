Чарльстон (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Чарльстоне проводится с 1973 года. В этом сезоне соревнования состоятся в 53-й раз. С 2009 года турнир относится к серии WTA 500 (ранее Premier). C 2001 года матчи проходят на открытых грунтовых кортах комплекса LTP-Daniel Island (зелёный грунт).

• Официальный мяч турнира – Dunlop Grand Prix.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 31 марта. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье – 6 апреля.

• Рекордсменкой турнира по количеству титулов является американка Крис Эверт, побеждавшая в Чарльстоне 8 раз (1974-1978, 1981, 1984, 1985)

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Чарльстоне выступят: Даниэль Коллинс (2024), Белинда Бенчич (2022), Вероника Кудерметова (2021), Мэдисон Кис (2019) и Дарья Касаткина (2017).

• Из украинских теннисисток на турнире выступят Ангелина Калинина, Людмила Киченок (парный разряд) и Надежда Киченок (парный разряд).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Мария Матеас (США)

Лорен Дэвис (США)

Марина Стакушич (Канада)

Хезер Уотсон (Великобритания)

ТОП-8 сеяных и их первые соперницы:

1. Джессика Пегула (США) – Хезер Уотсон (Великобритания) / «квалифаер»

2. Мэдисон Кис (США) – Кэролайн Доулгайд (США) / Элизабетта Коччаретто (Италия)

3. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Мария Саккари (Греция) / Марина Стакушич (Канада)

4. Эмма Наварро (США) – Оливия Гадецки (Австралия) / Хейли Баптист (США)

5. Дарья Касаткина (Австралия) – Лорен Дэвис (США) / «квалифаер»

6. Диана Шнайдер (-) – Полина Кудерметова (-) / Ирина Бегу (Румыния)

7. Даниэль Коллинс (Украина) – Виктория Томова (Болгария) / Робин Монтгомери (США)

8. Аманда Анисимова (США) – Мария Матеас (США) / Вероника Кудерметова (-)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $6,400

R2: 32 очка / $7,975

R3: 60 очков / $12,900

QF: 108 очков / $25,550

SF: 195 очков / $51,085

FR: 325 очков / $101,000

W: 500 очков / $164,000



Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Мария Матеас/Алана Смит (США)

ТОП-4 сеяных и их соперники:

1. Елена Остапенко/Эрин Раутлифф (Латвия/Новая Зеландия) – Виктория Томова/Кети Волынец (Болгария/США)

2. Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Тайвань/-) – Харриет Дарт/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика)

3. Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) – Мария Матеас/Алана Смит (США)

4. София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина) – Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $6,000

QF: 108 очков / $9,840

SF: 195 очков / $19,160

FR: 325 очков / $33,000

W: 500 очков / $54,300





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