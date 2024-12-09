Де Минор победил Руне в гранд-финале лиги UTS и заработал почти миллион долларов призовых

С 6 по 9 декабря в Лондоне состоялся Grand Final Ultimate Tennis Showdown



В финальном турнире выставочной лиги приняли участие 8 игроков, которые были разбиты на две группы. В группу А попали: Уго Умбер, Гаэль Монфис, Танаси Коккинакис и Андрей Рублев. В группе B сыграли: Алекс де Минор, Хольгер Руне, Ян-Леннард Штруфф и Александр Бублик.

В полуфинале соревнований сыграли по два сильнейших игрока из каждой группы: Уго Умбер и Гаэль Монфис из группы А и Алекс де Минор с Хольгером Руне из группы B.

В полуфинале де Минор одолел Монфиса (3-1), а Руне справился с Умбером (3-0). В решающем поединке австралиец был сильнее датского теннисиста – 3-0 (13:8, 14:11, 16:10).

Напомним, что правила Ultimate Tennis Showdown отличаются от общепринятого теннисного формата: каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила касания троса. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

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За свою победу в гранд-финале Алекс де Минор получил чек на 919 тысяч долларов США.

btu.org.ua