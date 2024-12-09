Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал продление контракта с клубом НХЛ.

Новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на восемь лет. По нему Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги.

«Это очень много значит для меня. Я хочу поблагодарить владельца команды Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и весь клуб, они сделали это возможным. Я буду стараться изо всех сил, все мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Благодарю всех болельщиков «Рейнджерс», они очень сильно поддерживают нас. Мы будем играть для них», — приводит пресс-служба НХЛ слова Шестеркина.

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Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.99.

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