ХК «Георгени»

«Кременчуг» узнал своих соперников во втором по рейтингу еврокубковом хоккейного турнире – Континентальном кубке. Чемпионы Украины начнут выступления с первого раунда 17–19 октября в румынском городке Георгени. За единственную путевку в следующий (полуфинальный) этап подопечные Андрея Срюбко будут состязаться на старенькой арене Mujegpalya (2000 мест), которая находится в высокогорье на высоте 810 метров над уровнем моря.

Сегодня Sport.ua представляет соперников кременчужан по группе B. Полный список участников евротурнира можно посмотреть здесь.

«Георгени» (Румыния)

Команда из 20-тысячного Георгени ведет свою историю с 1949 года, но достигла новых высот после вступления в международную венгерско-румынскую Эрсте-лигу в 2018 году. Она выиграла этот турнир в 2023 году, что стало первым крупным титулом клуба, а в сезоне-2024/25 доминировала во всех турнирах: повторила успех в Эрсте-лиге, а также впервые выиграла чемпионат Румынии, Кубок, Суперкубок страны и квалифицировалась на Континентальный кубок.

К такому восхождению команду привел тренерский тандем в лице финна Маркуса Юуриккалы и румына Чабы Дарадиша. Уже известно, что с прошлогоднего состава «Георгени» сохранили финского вратаря и форварда, американца Далласа Джерадса с опытом игры в АХЛ, двух лидеров канадцев с венгерскими паспортами: Бранса Орбана и Кристофера Бодо, которые на двоих набрали 143 очка по системе гол+пас только в Эрсте-лиге! Орбан, кстати, капитан, а Бодо – лучший бомбардир команды и лиги. Также будущий соперник «Кременчуга» уже подписал канадца с румынским паспортом защитника Оуэна Уильямса, который представлял «Брашов» на последнем ЧМ и участвовал в матче против сборной Украины.

«Академия Будапешта» (Венгрия)

Довольно молодой клуб, который основан в 2015 году под названием МАК «Будапешт» и выступал исключительно в объединенных чемпионатах – Эрсте-лиге и отдельно в Словакии (2018–2020). Под нынешним названием команда играет с 2022 года, но только в прошедшем сезоне впервые участвовала на два фронта: в Эрсте-лиге и чемпионате Венгрии, в котором удалось прервать шестилетнюю гегемонию «Ференцвароша» и впервые завоевать золото национального первенства.

В Эрсте-лиге «Академия Будапешта» также пошумела, когда выиграла регулярный чемпионат среди 10 участников, но затем в полуфинале серии уступила румынской «Чиксереде» (1–4). Состав «академиков» был представлен преимущественно венгерскими хоккеистами, включая опытных сборников-бомбардиров Иштвана Шофрона и Кристиана Наги, но выступали за венгров также четыре легионера: три канадца и американец. Про переподписание легионеров «Академия Будапешта» пока что не сообщала.

«Црвена Звезда» (Сербия)

Белградский клуб выиграл свой седьмой чемпионский титул в Сербии за восемь последних лет. Право участвовать в еврокубке красно-белые завоевали в противостоянии с «Войводиной». Однако основную практику «Црвена Звезда» получала в Интернациональной хоккейной лиге (IHL), где выступают балканские клубы из Словении, Хорватии и Сербии. В этом турнире с восемью участниками белградцы добрались до финала, где уступили словенской «Славии Джуниор».

За «Црвену Звезду» традиционно выступает немало хоккеистов из страны-агрессорки и террористов. В минувшем сезоне четыре руснявых игрока выступали на каждой позиции сербского клуба: от вратаря до нападающих.

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