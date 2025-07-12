Тренер Анисимовой – перед финалом Уимблдона против Швёнтек: “Возможно, нам удастся немного забраться в голову Иги”

Перед финалом Уимблдона между Игой Швёнтек и Амандой Анисимовой тренер американки, нидерландский специалист Рик Влеешауэрс, дал Eurosport Nederland подробный комментарий о подготовке, сильных сторонах своей подопечной и ожиданиях от решающего матча.



Об ожиданиях от предстоящего финала Уимблдона

“Ига – это настоящий заряд динамита. Если Соболенко подчиняет себе корт своей энергетикой и присутствием, то Ига делает это за счёт энергии движений и вращения мяча. Она цепкая и, на мой взгляд, в последние недели стала спокойнее на корте. Несмотря на не самый стабильный сезон, именно на траве она снова обрела свою лучшую форму. Думаю, и Ига, и Аманда сейчас хорошо чувствуют себя на этом покрытии, так что ожидаю великолепную битву”.

О тактике на матч

“Очень важно с первых ударов в розыгрыше задавать темп. Прием второй подачи – ключевой элемент. Мы должны постоянно атаковать эту зону, чтобы не только получить преимущество в розыгрыше, но и заставить Игу задуматься. Возможно, нам удастся немного “забраться ей в голову”.

Игра от своей силы – это главное и это проще всего для Аманды, особенно на траве. Она остаётся собой. На грунте приходится подключать защиту, играть полусвечками, терпеть. Но на траве выгодно играть прямолинейно и не усложнять.

Аманда должна хорошо подавать и с первого же удара перехватывать инициативу. Она должна быть в атаке. На траве показатель реализации атакующих позиций куда выше, чем на других покрытиях. Как говорит статистика, как только ты оказываешься в атаке – выигрываешь около 70% розыгрышей”.

“Это был год переломных изменений”. Аманда Анисимова преодолела нелегкий путь к своему дебютному финалу на уровне Grand Slam



О мощи Аманды Анисимовой

“Я слышал, что Аманда – автор самых мощных возвратов второй подачи на этом турнире, среди мужчин и женщин. Безумие! У неё такая лёгкая сила. Когда ей удаётся правильно развернуть корпус под мяч и идеально попасть по нему по таймингу – особенно с бэкхенда – мяч уходит плоско и очень быстро. Против Соболенко это было видно: она несколько раз с удивлением смотрела на траву, но дело не в покрытии, а в силе Аманды. Попытки вернуть ее мяч плоско – бессмысленны, он просто попадет в сетку. Обычно такие мячи возвращаются с вращением и меньшей скоростью и тогда у Аманды появляется возможность открыть для себя корт следующим ударом”.

О психологическом состоянии перед финалом

“Уже после четвёртого круга Аманда почувствовала, что может идти дальше. В матчах она проявляет ментальную стойкость. В третьем сете против Соболенко её сразу брейканули, но она тут же вернула брейк. При счёте 5:3 её подача на матч была проиграна, но следующий гейм – её лучший на приёме. Это вселяет уверенность”.

Финал Уимблдона станет для Аманды Анисимовой первым в карьере на турнирах Grand Slam. Ига Швентек, в свою очередь, поборется за шестой титул на “мэйджорах” – она не проиграла ни одного финала на уровне Grand Slam.



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