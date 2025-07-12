Формула E: Митч Эванс выиграл первый поул в сезоне

На залитой дождём трассе берлинской трассе Митч Эванс наконец-то блеснул мастерством и выиграл свою первую квалификацию в этом году. Если в 2024-м новозеландский гонщик в третий раз стал вице-чемпионом Формулы E, то сейчас, всего за два этапа до конца сезона (каждый состоит из двух гонок), он занимает только 18-е место в личном зачёте.

Однако это не значит, что Митч разучился ездить – отчасти проблемы связаны с машиной команды Jaguar, отчасти с невезением, но сегодня он смог отличиться вновь. «Вновь» – потому что он выиграл самую первую гонку сезона, но это было в Сан-Паулу ещё в минувшем декабре.

После этого выше 12-го места Эванс не поднимался, но сегодня завоевал поул: в сложных условиях он проехал свой лучший круг почти на секунду быстрее ближайшего соперника. Хотя надо подчеркнуть, что формат квалификации был изменён: финальную сессию, т.е. дуэли между самыми быстрыми гонщиками было решено не проводить. Митчу достался поул, поскольку он показал лучшее время среди 22 участников двух отборочных групп.

Второй результат у Робина Фряйнса, гонщика Envision Racing, который обычно очень неплохо выступает именно под дождём. С третьей позиции стартует Оливер Роулэнд, лидер личного зачёта, почти недосягаемый для соперников.

«Если честно, я совершенно не ожидал, что завоюю поул, – прокомментировал Митч после квалификации. – В этом году в такую погоду я выступал довольно нестабильно и не был уверен, на что можно рассчитывать. Но уже после первых кругов понял, что могу добиться хорошего преимущества, и продолжал прибавлять.

Посмотрим, что будет происходить с погодой в течение дня – она может как ухудшиться, так и улучшиться. Надеюсь, гонку всё-таки удастся провести. А также надеюсь, что мы сможем использовать поул и конвертировать его в хороший результат – это наша следующая задача на сегодня».

Источник