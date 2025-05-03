«Япония – наш криптонит». Реакция фанов на поражение Украины на ЧМ

IIHF

На ЧМ по хоккею в дивизионе 1А состоялся матч между сборными Украины и Японии. Подопечные Дмитрия Христича потерпели поражение со счетом 2:3.

Сборная Украины имела шанс обеспечить себе путевку в элитный дивизион. Для этого нужно было не проиграть сборной Японии в основное время.

Игроки сборной Украины с задачей не справились. Команда еще может повысится в классе, но теперь все зависит от соперников.

Саша: Япония наш криптонит… Еще и так много ошибок сегодня.

Dmytro: Спасибо за борьбу, но сегодня очень многие дурни творили.

Петро: Нет слов. У берега усрались.

hlib: Проделать такой путь, чтобы так безвольно и безыдейно сыграть в решающем матче…

Оксана Жалій: Жаль, рано еще нам в элиту.

Sergiy Vecklych: Все как всегда к сожалению…Ментально мы не умеем играть решающие матчи. И не только в хоккее… Японии еще и сегодня абсолютно ничего не нужно было.

D C: Ну будем 3. При задаче не вылететь вообще. Это же успех. Не надо так критично оценивать.

Артем Степанюк: Если бы играли весь матч как последние несколько минут, были бы шансы.

sport.ua