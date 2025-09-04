Эдмонтон назвал главную проблему с новым контрактом Макдэвида

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Макдэвид

Президент клуба НХЛ Эдмонтон Джефф Джексон уверен, что форвард и капитан команды Коннор Макдэвид скоро подпишет новый контракт. Текущий завершается через год.

«Много разговоров по поводу Коннора, но мы в клубе не обеспокоены. Макдэвид уже много лет в Эдмонтоне, и он постоянно говорит, что хочет выиграть Кубок Стэнли тут. Мы уверены, что договоримся с Макдэвидом, все опции на столе. Конечно, мы бы хотели подписать контракт до старта тренировочного лагеря, но на каком-то этапе мы все равно подпишем контракт. Уверен в этом», – Джексон.

Ойлерз считают, что именно в Эдмонтоне у игрока лучший шанс завоевать Кубок Стэнли. Главный вопрос – длительность нового договора.

«У нас была и будет дальше хорошая команда. Мы дважды подряд вышли в финал Кубка Стэнли. Так что в этом плане все нормально. Просто Коннор взял время подумать по поводу длительности контракта. Это основной вопрос переговоров», – добавил президент.

