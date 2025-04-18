Лучшим снайпером сезона в НХЛ впервые стал хоккеист из Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Драйзтайль

29-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал победителем премии Мориса Ришара как лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ.

На его счету 52 заброшенные шайбы в регулярном чемпионате, что на 7 больше, чем у ближайшего преследователя Уильяма Нюландера из «Торонто Мейпл Лифс».

Леон Драйзайтль впервые выигрывает данную награду после того, как уже дважды был вторым (в сезонах 2018/19 и 2021/22).

Нападающий «Ойлерз» стал первым немецким хоккеистом, кто получил приз Мориса Ришара.

Леон Драйзайтль также стал вторым игроком «Эдмонтона», которому удалось завоевать данную награду. Первым был Коннор Макдэвид в сезоне 2022/23.

Премия Мориса Ришара была учреждена в сезоне 1998/99, до того лучшими снайперами регулярных чемпионатов в составе «нефтяников» становились также Уэйн Грецки (5 раз) и Яри Курри.

sport.ua