Тренер Атлетика Бильбао высказался после победы над Рейнджерс

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс" (2:0) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

"Мы знали, что должны использовать преимущество своего поля. Хотели навязать высокий темп. Соперник ждал контратаки, но мы имели моменты, чтобы забить раньше, но только в последней атаке первого тайма мы смогли открыть счет. Такие матчи требуют много энергии, и мы это почувствовали во втором тайме, но удержали преимущество.

Нам всегда выгодно, когда игра проходит в высоком темпе – мы умеем действовать в таких условиях. Больше всего мне понравилась решительность с первых минут. Соперник играл в свою игру, но мы не дали им бегать и сами имели возможность атаковать. Мы сыграли хорошо, я бы сказал – очень хорошо.

Когда выигрываешь, то чувствуешь себя прекрасно. Победы успокаивают тренеров. И впоследствии понимаешь, какую радость ты даришь людям. В этом и заключается величие футбола: одна минута счастья из-за гола – казалось бы, мелочь, но она оставляет отпечаток", – сказал Вальверде.