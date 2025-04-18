«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Обладатель титула временного чемпиона мира в хевивейте по версии WBC Агит Кабайел хочет боя с украинским боксером Александром Усиком.

«Возможно, я не его самый страшный кошмар, но он, вероятно, будет иметь проблемы с моим стилем. Я затяну его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.

Усику будет трудно защищаться от моих ударов по телу. Усик плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях», – сказал Кабайел.

Ранее известный менеджер Бернд Бенте посоветовал Кабайелу провести бой против легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко, этот бой соберет стадион в Германии.

sport.ua