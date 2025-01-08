Усику приготовиться? Опетая уничтожил соперника в четвертом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

8 января в Бробдиче (Австралия) состоялся первый титульный поединок в 2025 году – чемпион мира по версии IBF в крузервейте Джей Опетая (27–0, 21 КО, Австралия) встретился с претендентом Дэвидом Ньикой (10–1, 9 КО, Новая Зеландия).

Новозеландский боксер пытался навязать бой на ближней дистанции, неплохо двигался на ногах и постоянно менял стойки. Опетая наносил много ударов, работал сериями и превосходно контролировал ситуацию в ринге.

С каждым раундом преимущество чемпиона продолжало увеличиваться, а Ньика уставал все больше и замедлялся в скорости. В одном из эпизодов Опетая отправил соперника в нокдаун, но тот сумел продолжить бой. Буквально в следующей атаке австралиец опасно попал правым боковым, после чего принялся избивать Ньику и отправил того в нокаут. Претендент потерял сознание и еще долго не мог прийти в себя. Возможно, рефери следовало остановить бой чуть раньше. КО 4.

Джей продолжает уверенно побеждать своих оппонентов и коллекционировать зрелищные нокауты. Напомним, Опетая считается одним из возможных соперников для украинского чемпиона Александра Усика.

Фотогалерея:

Видео нокаута:

sport.ua