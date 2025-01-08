Колапинто может заменить Дуэна ещё до начала сезона

Ходят слухи, что Франко Колапинто может заменить Джека Дуэна в Alpine F1 ещё до начала сезона.

Аргентинская Diario Olé со ссылкой на «очень надежный источник» сообщает о скором подписании контракта между Alpine и Колапинто, причём о сделке может быть объявлено в самое ближайшее время, возможно уже на этой неделе.

Утверждается, что формально контракт Дуэна гарантирует ему выступление в шести первых Гран При, то есть до майского Гран При Майами, но контракты в Формуле 1 существуют для того, чтобы их нарушать, как недавно был нарушен контракт с Серхио Пересом.

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