Ландо Норрис: Впереди много интересного

Гонщик McLaren Ландо Норрис с оптимизмом ждёт Гран При Монако…

Ландо Норрис: «Думаю, что наряду с Ferrari, мы – одна из немногих команд, которая стабильно сражается двумя машинами в квалификации и гонке. У многих команд этого нет – один парень, проезжает отличные круги и проводит хорошую гонку, а второй – не очень.

Наша сильная сторона в том, что у нас всегда наверху две машины. И в данный момент это позволяет навязать борьбу Ferrari. Если мы продолжим в том же духе, то сможем остаться в этой борьбе и рассчитывать на большее.

Сейчас я уступаю Максу около 60 очков. Предстоит пройти большой путь, чтобы выступать на их уровне. Но на каждом этапе мы просто концентрируемся на том, чтобы добиться максимально возможного результата. Если так получится и они суммируются, мы сможем участвовать в борьбе за титул.

В начале сезона мы потеряли много очков, что нас подкосило, но позади только треть сезона, впереди много интересного».

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