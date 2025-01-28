Кими Антонелли сдал экзамен на водительские права

Андреа Кими Антонелли заменил в составе Mercedes Льюиса Хэмилтона. Итальянскому гонщику в прошлом августе исполнилось 18 лет, и вслед за суперлицензией, дающей право выступать в Формуле 1, Кими получил водительские права.

Об этом гонщик Mercedes рассказал в социальных сетях, опубликовав фотографию за рулём учебного автомобиля с подписью: «Миссия выполнена».

В чём-то Антонелли повторяет путь Макса Ферстаппена. Голландский гонщик дебютировал в Формуле 1 в возрасте 17 лет и получил водительские права ближе к концу своего первого сезона.

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