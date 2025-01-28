Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Сулейман

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил логотип, а также представил новый дизайн чемпионского пояса. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

Главное изменение – на логотипе убрали российский флаг, а вместо него добавили Саудовскую Аравию из-за быстро растущего влияния этой страны в мире бокса.

«Этот редизайн отражает динамические изменения в мировом боксе и включение новых стран в семью WBC. Новый логотип WBC включает в себя несколько важных элементов, символизирующих новую эпоху в истории организации:

Добавление Саудовской Аравии: Растущее влияние страны в мире бокса отражено в ее включении в качестве нового члена в логотип WBC.

Идеальная симметрия: Как боковые элементы, так и линии логотипа были переработаны для достижения идеальной симметрии, символизирующей баланс и гармонию в этом виде спорта», – сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация решила разыграть пояс временного чемпиона.

sport.ua