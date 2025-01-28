Монпелье продал своего ключевого полузащитника на чемпионат Испании

В команде Франсиско Хавьера

Севілья

"Севилья" подписала форварда "Монпелье" Акора Адамса.

Нигерийский нападающий перешел в команду испанского чемпионата за 5,5 миллиона евро. Договор рассчитан до 2029 года.

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До перехода во французскую лигу нигериец играл за норвежские команды: "Лиллестрем" и "Согндал". За первую половину сезона Адамс забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи в 15 матчах.

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