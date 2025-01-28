Если бы Усик был актером. Реванш с Фьюри в кинематографическом стиле

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

21 декабря прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш в супертяжелом весе – на ринге встретились чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и британский претендент Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО).

Противостояние продлилось все отведенные 12 раундов и завершилось уверенной победой украинского боксера – 116:112 (трижды).

Накануне официальный Youtube-канал авторитетного журнала The Ring опубликовал поединок боксеров в кинематографическом стиле. Вероятно, если бы о реванше Усика и Фьюри сняли художественный фильм, то выглядело бы все именно так, как на представленном видео.

Напомним, после того поединка Тайсон повесил перчатки на гвоздь и объявил, что завершает профессиональную карьеру. Александр решил взять небольшую паузу и восстановиться после изнурительного противостояния.

Ранее украинский промоутер назвал боксера, который может одолеть Дюбуа.

ВИДЕО. Реванш Усика и Фьюри в кинематографическом стиле

sport.ua