Стелла: Внутренняя культура – важный фактор успеха

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла считает, что должен помочь Ландо Норрису достичь высокого уровня Хэмилтона и Ферстаппена, ведь для этого требуется нечто большее, чем талант пилота.

Андреа Стелла: «В последние годы Хэмилтон и Ферстаппен невероятно высоко подняли планку. Ландо не смог удержаться в борьбе, поскольку наша команда не предоставила ему достаточно быструю машину с самого начала сезона. Но важно, что после обновления в Майами он был на одном уровне с Ферстаппеном по количеству очков.

Основополагающий фактор успеха – внутренняя культура команды, позволяющая максимально использовать имеющиеся возможности и раскрывать талант сотрудников. Крайне сложно сделать следующий шаг без высоких результатов и внутренней культуры».

Источник