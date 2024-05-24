Страсбург. Коллинс и Кис уверенно выиграли свои четвертьфинальные матчи

На турнире WTA 500 во Франции известны три из четырёх полуфиналисток

Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниэль Коллинс (США, 3) — Клара Бюрель (Франция) 6:1, 6:3

Мэдисон Кис (США, 4) — Магда Линетт (Польша) 6:1, 6:3

Людмила Самсонова (-, 5) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 2) 6:3, 6:0

Даниэль Коллинс проведёт четвёртый полуфинал в текущем сезоне и попробует третий раз выйти в финал. Следующая соперница американки определится в пятницу в матче между Маркетой Вондроушовой и Ангелиной Калининой.

Мэдисон Кис одержала четвёртую победу в пяти матчах против Магды Линетти во второй раз вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. Американка играла на этой стадии десять лет назад. За место в финале Кис будет бороться с Людмилой Самсоновой, с которой встречалась три недели назад на турнире WTA 1000 в Риме и праздновала победу.

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