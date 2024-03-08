Индиан-Уэллс. Коллинс снова встретится со Швёнтек, Возняцки и Осака выиграли свои стартовые матчи

На турнире WTA 1000 в США завершился второй игровой день

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниэль Коллинс (США) — Эрика Андреева (-, Q) 7:6(3), 7:6(6)

Хейли Баптист (США, Q) — Робин Монтгомери (США, Q) 6:2, 4:6, 6:1

Нао Хибино (Япония, Q) — Винус Уильямс (США, WC) 2:6, 6:3, 6:0

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Чжу Линь (Китай) 7:6(6), 6:1

Надя Подороска (Аргентина, LL) — Эшлин Крюгер (США, WC) 3:6, 6:3, 6:3

Тэйлор Таунсенд (США) — Магда Линетт (Польша) 3:6, 7:6(3), 6:1

Нурия Паррисас Диас (Испания, Q) — Маккартни Кесслер (США, WC) 6:3, 7:6(3)

Даниэль Коллинс в следующем раунде встретится с первой ракеткой мира Игой Швёнтек, с которой уже играла шесть раз и потерпела пять поражений. В январе американка уступила польской теннисистке во втором круге Australian Open.

Каролин Возняцки выступает в Индиан-Уэллс впервые за последние пять лет. Отметим, что датчанка выигрывала здесь титул в 2011 году, а также дважды доходила до финала (2010, 2013). За выход в третий круг Возняцки будет бороться с 25-й сеяной Донной Векич, которую обыгрывала 2013 и 2017 годах на Открытом чемпионате Австралии.

Тэйлор Таунсенд во второй раз встретилась с Магдой Линетт в Индиан-Уэллс: семь лет назад она проиграла польке в первом круге основной сетки. Американская теннисистка не выходила во второй круг этого турнира с 2015 года. Это её лучший результат здесь.

Нурия Паррисас Диас остановила победную серию Маккартни Кесслер, которая в конце февраля выиграла титул на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте.

Кэролайн Доулхайд (США) — Кристина Букша (Испания) 6:2, 6:0

Слоан Стивенс (США) — Маяр Шериф (Египет) 7:5, 6:3

Осеан Додан (Франция) — Элина Аванесян (-) 1:6, 6:3, 7:6(4)

Наоми Осака (Япония, SR) — Сара Эррани (Италия, Q) 6:3, 6:1

Ван Синьюй (Китай) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:0, 6:4

Клара Бюрель (Франция) — Ван Сиюй (Китай) 4:6, 6:2, 6:4

Анна Блинкова (-) — Каролина Плишкова (Чехия, WC) 6:1, 2:6, 6:4

Диан Парри (Франция) — Мартина Тревисан (Италия) 7:5, 6:3

Леся Цуренко (Украина) — Лив Ховди (США, Q) 6:3, 6:1

Осеан Додан совершила камбэк в решающем сете, уступая со счётом 2:5. Для француженки это первая победа в основной сетке в Индиан-Уэллс и в целом пятая на турнирах WTA 1000.

Наоми Осака пятый раз выступает в основной сетке BNP Paribas Open, а шесть лет назад японка стала чемпионкой этого турнира.

Четыре матча первого круга не состоялись из-за паузы, связанной с дождём.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua