Сакраменто с Лэнем обыграл Сан-Антонио в регулярном чемпионате НБА

Бостон без Михайлюка уступил Денверу

В ночь на 8 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз с украинцем Алексеем Лэнем обыграл Сан-Антонио Сперс — 131:129. На счету Лэня — три подбора и два ассиста за почти 10 минут на площадке.

Бостон Селтикс ночью уступил Денвер Наггетс — 109:115. Украинский защитник Святослав Михайлюк участия в матче не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Бруклин Нетс — 118:112 (26:16, 28:41, 31:24, 33:31)

Индиана Пэйсерс — Миннесота Тимбервулвз — 111:113 (23:33, 26:27, 34:23, 28:30)

Даллас Маверикс — Майами Хит — 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)

Финикс Санз — Торонто Рэпторз — 120:113 (39:25, 28:28, 22:29, 31:31)

Голден Стэйт Уорриорз — Чикаго Буллз — 122:125 (31:25, 28:38, 30:36, 33:26)

Денвер Наггетс — Бостон Селтикс — 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29)

Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Сперс — 131:129 (30:31, 41:28, 29:36, 31:34)

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