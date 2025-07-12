Плеханов: Обидно проигрывать такие матчи, считаю, это была наша игра

Сборная Украины U-20 проиграла Германии в стартовом матче на молодежном Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов прокомментировал поражение от сборной Германии (62:64) в первом туре молодежного Евробаскета-2025 в Дивизионе А.

«Очень досадно проигрывать такие матчи. Я считаю, что это был наш матч. Я доволен некоторыми ребятами, почти никто на этом уровне не играл, потому претензии по первой четверти закономерны. 15 потерь и 11 подборов на нашей корзине за первую половину – это очень много».

«Но ребята учатся, и я считаю, что в следующей игре мы будем выглядеть лучше. Лучше в понимании, в понимании скорости, понимании физического контакта. Вы видели, что можно было все, даже «броски через бедро». Надо привыкать и брать свои очки».

«Лука Лохманчук не должен был играть, у него вчера была температура 38, но он очень хотел играть. Он подошел перед стартом ко мне и попросил попробовать. Если не пойдет – то не пойдет. Потому так и получилось. Он лидер этой команды и не дать ему шанса я не мог. Завтра и послезавтра он будет более готов и придаст нам уверенности».

«Впечатления от игры Сыпало и Сушкина? Я всегда не доволен, тем более после поражения. Они проявили свои лидерские качества, но этого оказалось мало для победы. Я бы больше обратил внимание на тех ребят, которые не попали в игру и не помогли сегодня. Не буду называть фамилию. Для меня сложно играть ограниченной ротацией. У нас 7 игр за 9 дней. Поэтому рассчитываю на всех ребят, которые находятся в заявке».

«Следующий соперник сборная Бельгии – очень крепкая сборная. На последнем чемпионате Европы они только в овертайме проиграли матч за третье место грекам. Сегодня они на равных и даже с некоторым преимуществом играть против итальянцев. Есть два хороших шутера и сегодня играли зоной. Поэтому нам нужно готовиться к зонной защите и нарабатывать варианты. Мы знаем многое о Бельгии, плюс мои помощники подготовят хороший скаутинг».

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Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных проходит с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С, и далее встретится со сборными Бельгии (13 июля, начало — в 20:30) и Италии (14 июля, 20:30).

Далее сине-желтые сразятся с одной из стран квартета D (Франция, Сербия, Словения, Исландия) в рамках 1/8 финала. В случае поражения, команда отправится в отборочные стыки за право сохранить прописку в Дивизионе А.

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