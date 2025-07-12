Звезда бокса Сауль Альварес назвал победителя боя Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выбрал победителя боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«За последние пять лет Усик победил лучших боксеров мира. У него невероятная выносливость, это очень техничный и умный боксер. У него невероятная концентрация и я думаю он это сделает [победит Дюбуа], – сказал Альварес.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua