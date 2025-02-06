Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко принял решение относительно своего будущего.

Украинский боксер не планирует завершать карьеру в 2025 году и хочет провести в этом году еще один бой. У Василия есть два варианта – подраться с обязательным претендентом от IBF или провести унификацию с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, нокаутировав Джорджа Камбососа.

Ранее украинский боксер Сергей Богачук высказался о неоднозначной позиции Василия Ломаченко относительно войны в Украине.

sport.ua