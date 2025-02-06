Успехи McLaren подтолкнули Сайнса перейти в Williams

Карлос Сайнс долго выбирал из нескольких предложений на 2025 год, и решил подписать контракт с Williams. Испанский гонщик рассказал, что оценивал не только перспективы разных команд, но и доверился интуиции, которая ранее ему предсказала успехи McLaren.

Карлос Сайнс: «Я очень много думал о том, какая команда окажется быстрее в 2025 году. Кому удастся сгенерировать больше прижимной силы? Кто найдёт решение, которое сделает машину быстрее? В конце концов я понял, что моё решение должно базироваться на двух вещах: проекте и людях.

Когда я стал детально обсуждать перспективы с Джеймсом Ваулзом, то понял, что он собрал очень сильный проект в Williams. Он вместе с владельцами сформировал у команды видение будущего, которое мне сразу понравилось, и я почувствовал, что могу доверять его руководству.

Я уже сказал, что мне важны были люди. Я помню, что когда уходил из McLaren, то считал, что в команде работают замечательные специалисты, которым по силам выиграть титул в будущем. В прошлом году в McLaren так и сделали – стали обладателями Кубка конструкторов. И я тогда подумал: «Хорошо, я должен доверять интуиции».

Я знаю, что у Williams хороший проект и в команде работают отличные люди. Эта комбинация заставила меня окончательно поверить в Williams и присоединиться к команде».

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