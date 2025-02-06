Организаторы US Open объявили об увеличении количества дней для проведения матчей основного турнира

Организаторы Открытого чемпионата США объявили об изменении формата турнира, которое вступит в силу с этого года.



Впервые за историю турнира матчи первого круга основной сетки соревнований будут проходить три дня вместо двух и начнутся в воскресенье, 24 августа, а не в понедельник, как это было раньше.

В пресс-релизе, посвящённом этому решению, Американская теннисная ассоциация (USTA) объяснила изменения растущим спросом на билеты и рекордной посещаемостью турнира.

«USTA объявляет, что после трёх лет подряд небывалого спроса и рекордной посещаемости в 2024 году продолжительность основного турнира US Open расширится до 15 дней в 2025 году. В этом году US Open впервые в Открытой эре начнётся в выходные: матчи основной сетки стартуют в воскресенье, 24 августа, и продлятся до воскресенья, 7 сентября.

С большим количеством дней соревнований и “Неделей фанатов”, которая включает шесть дней бесплатного посещения кортов до начала основной сетки, US Open-2025 предложит больше возможностей для зрителей за всю 145-летнюю историю турнира. Полный трёхнедельный формат US Open будет проходить с 18 августа по 7 сентября».

Согласно новому расписанию, первые раунды мужского и женского одиночных разрядов пройдут в этом году с воскресенья по вторник. Новый стартовый день предоставит доступ к основному турниру для более чем для 70 000 дополнительных зрителей. Открывающее воскресенье предложит шесть новых сеансов с продажей билетов на дневные и вечерние сеансы с резервированными местами на стадионах Артура Эша и Луи Армстронга, а также дневные сеансы с местами на стадионе Grandstand и входными билетами на территорию.

Изменения в расписании матчей основной сетки после первого раунда не планируются.

Напомним, что несколько дней назад, директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, что в этом году посещаемость турнира в очередной раз побила рекорд и организаторы соревнований задумались о том, чтобы начинать матчи основной сетки в субботу.

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