Тони БЕЛЛЬЮ: «Респект Дюбуа. Я бы сбежал от боя с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион Тони Беллью, который в своей карьере проигрывал Александру Усику, признал, что не хотел бы снова выйти в ринг с украинцем и сбежал бы от такого боя.

Беллью выразил уважение смелости Дюбуа.

«Респект Дюбуа за смелость, за готовность вернуться в ринг с Усиком. Если бы мне предложили еще раз выйти с ним в ринг, то я бы сбежал от Усика».

«Дюбуа – боец, и я желаю ему удачи. Все, кто готов снова драться с Усиком, заслуживают медаль. Это и Дюбуа, и Фьюри, и Джошуа», – сказал Беллью.

Поединок за все титулы супертяжелого веса должен состояться 19 июля в Лондоне.

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sport.ua