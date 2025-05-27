После почти 5-ти лет работы. Один из середняков Бундеслиги уволил главного тренера

Один из середняков Бундеслиги уволил главного тренера.

"Вердер" объявил об расторжении контракта с Уле Вернером. Причиной стало не продление наставником действующего соглашения, который истекает в 2026 году.

"Мы глубоко сожалеем о решении Уле, поскольку мы могли бы предвидеть долгосрочное сотрудничество с ним. Однако, поскольку нам нужна преемственность и ясность в отношении будущего на посту главного тренера, мы решили освободить Уле. Это решение также было единогласно поддержано наблюдательным советом. Мы благодарим Уле за последние три с половиной года и за выдающуюся работу, которую он проделал в "Вердере". Это было очень доверительное сотрудничество с ним. Уле постоянно развивал команду и оказал огромное влияние на успешную стабилизацию "Вердера" в Бундеслиге", — объясняет Клеменс Фриц, управляющий директор по футболу.

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Уле Вернер работал в "Вердере" с ноября 2021 года и провёл с клубом 128 матчей. В них он с клубом одержал 52 победы, 48 матчей проиграл и 28 матчей закончились вничью.

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