Принято решение по поводу участия сборной россии по хоккею на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет подтвердил, что на этот момент не планирует допускать сборную россии по хоккею на турнир Олимпиады-2026.
МОК уже передал эту информацию Международной федерации хоккея, которая в свою очередь не собирается допускать агрессора.
«Наши рекомендации по поводу (недопуска – прим) российских спортсменов остаются в силе. Международная федерация хоккея подтвердила, что будет следовать этим рекомендациям», – заявили в МОК.
Международная федерация хоккея на днях заявила, что сборной россии на турнире ОИ-2026 не будет. Скоро должен быть опубликован календарь турнира без россии.
В случае недопуска сборную россии по хоккею заменит сборная Франции.
Источник: хоккейную сборную россии не допустили на ОИ-2026. В рф отрицают
sport.ua