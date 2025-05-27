Принято решение по поводу участия сборной россии по хоккею на ОИ-2026

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Международный олимпийский комитет подтвердил, что на этот момент не планирует допускать сборную россии по хоккею на турнир Олимпиады-2026.

МОК уже передал эту информацию Международной федерации хоккея, которая в свою очередь не собирается допускать агрессора.

«Наши рекомендации по поводу (недопуска – прим) российских спортсменов остаются в силе. Международная федерация хоккея подтвердила, что будет следовать этим рекомендациям», – заявили в МОК.

Международная федерация хоккея на днях заявила, что сборной россии на турнире ОИ-2026 не будет. Скоро должен быть опубликован календарь турнира без россии.

В случае недопуска сборную россии по хоккею заменит сборная Франции.

Источник: хоккейную сборную россии не допустили на ОИ-2026. В рф отрицают

sport.ua