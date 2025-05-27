Ролан Гаррос. Норри за четыре часа победил Медведева в пятисетовом матче, Джокович, де Минор и Зверев легко выиграли свои стартовые матчи

Первые результаты третьего игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 6) – Маккензи Макдональд (США) 6:3, 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 3) – Лернер Тьен (США) 6:3, 6:3, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Даниил Медведев (-, 11) 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Ласло Джере (Сербия) 6:3, 6:4, 7:6(6)

Якуб Меншик (Чехия, 19) – Александр Мюллер (Франция) 7:5, 6:7(5), 7:5, 6:3

Этан Куинн (США, Q) – Григор Димитров (Болгария, 16) 2:6, 3:6, 6:2 отказ

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Франческо Пассаро (Италия) 3:6, 6:7(7), 6:4, 7:6(1), 6:1

Федерико Гомес (Аргентина, LL) – Александар Ковачевич (США) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1

Александр Бублик (Казахстан) – Джеймс Дакворт (Австралия) 6:2, 6:4, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан, LL) – Душан Лайович (Сербия) 6:2, 6:4, 7:6(4)

• Новак Джокович затратил на свою стартовую победу два часа игрового времени, проиграв один гейм на своей подаче и сделав пять брейков в ответ. Сербский теннисист продолжил свою победную серию – он приехал в Париж, после победы на соревнованиях в Женеве, где на пути к своем 100-му титулу в карьере выиграл четыре матча. Во втором круге Ролан Гаррос Джокович сыграет против победителя французского дерби Корентен Муте – Клеман Табюр.

• Кэмерон Норри впервые за пять матчей сумел выиграть сет у Даниила Медведева. Британец одержал победу за четыре часа игрового времени, отыгравшись со счета 3:5 в решающем сете. Медведев не смог пройти первый круг на “мэйджоре” впервые с Ролан Гаррос-2023. Норри во втором круге сыграет против “лаки лузера” Федерико Гомеса.

• Григор Димитров не смог доиграть свой матч на четвертом “мэйджоре” подряд и стал первым игроком в Открытой эре с таким показателем. Во во втором сете матча болгарин пожаловался на проблемы с бедром и покидал корт для получения медицинской помощи. Этан Куинн провел свой второй матч в основной сетке Grand Slam и одержал дебютную победу.

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