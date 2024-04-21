Марта Костюк: «В теннисе все очень близко — можно чувствовать себя очень плохо на корте, а потом провести лучшую неделю в своей карьере»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над Маркетой Вондроушовой в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте

— Определенно, это был более короткий матч, чем те, что я проводила до сегодняшнего дня (улыбается). Ощущения отличные. Очевидно, что быть в финале этого турнира — это потрясающе. С нетерпением жду завтрашнего дня.

— Можете ли вы рассказать нам немного о процессе восстановления после вчерашнего вечера, о том, во сколько вы легли спать и как смогли подготовиться к тому, чтобы снова выйти на корт и провести отличный матч?

— Две ночи подряд я ложилась спать в три часа ночи. После игр у меня были восстановительные процедуры, душ, еда и все такое. Так что ночи действительно были очень короткими.

Как правило, я могу подремать днем перед своим вечерним матчем, но сегодня наш поединок был раньше, поэтому у меня не было дневного сна. Но сегодня, слава Богу, я смогу лечь спать раньше, чем в другие дни.

Это процесс, и он всегда разный. Ты стараешься восстановиться ментально, физически, насколько это возможно, и как можно скорее забыть о матче, чтобы он ушел из твоей головы.

Сегодня, как я уже сказала, был гораздо более легкий матч, чем все предыдущие, так что, когда я уходила с корта, я пошутила: «Вау, такое ощущение, что у меня сегодня был выходной по сравнению с другими днями», потому что на самом деле этот поединок был в два раза короче, чем матч с Лаурой Зигемунд в первом круге (тогда Марта провела на корте 3 часа 10 минут).

Так что тело чувствует это. Оно чувствует разницу. Да, честно говоря, я чувствую себя очень хорошо и готова к завтрашнему дню.

• Обзор полуфинала Марта Костюк — Маркета Вондроушова в Штутгарте (ВИДЕО)

— Что из того, что вы сделали на этой неделе, удивило вас, если вообще что-то удивило?

— То, что я в финале, несомненно (улыбается). Знаете, я приехала сюда в субботу и тренировалась четыре дня перед первым матчем, и на самом деле с каждым днем я играла все хуже и хуже. Я подумала: «Ладно, пора сыграть несколько матчей, потому что я больше не хочу тренироваться». Да, я чувствовала себя не лучшим образом. Я не говорю о физическом состоянии, но в целом я не чувствовала себя хорошо на корте.

А потом, знаете, в теннисе все очень близко. Можно чувствовать себя очень плохо на корте, а потом провести лучшую неделю в своей карьере, как это случилось со мной. Да, я думаю, что это доверие к процессу. На самом деле, я очень старалась на этой неделе, в каждом матче старалась сделать как можно больше, и да, ситуация улучшилась. Думаю, это самое важное для меня.

Конечно, я очень рада, очень счастлива и удивлена, что я в финале, но, знаете, завтра будет еще один матч, так что я готовлюсь.

— Насколько завтрашний финал несет в себе политическую составляющую, или как вы будете относиться к своей сопернице, Елене? Она никогда не высказывала своего отношения к ситуации в Украине.

— Это ее позиция. Я ничего не могу сделать с ее позицией, правда. Я высказывала свое мнение о том, что происходит. Если другие люди не хотят этого делать, это не моя забота.

— Перед матчем с Вондроушовой, вы говорили, что это будет непросто, потому что она хороша на грунте. Каковы были ваши ожидания, и какова была реальность на корте?

— Год назад я проиграла ей очень крупно и очень быстро. Так что, думаю, это очень помогло сегодня, потому что у меня не было никаких ожиданий. Я была уверена, что хуже, чем в прошлом году, быть не может, так что все хорошо. Этот матч точно должно быть лучше.

Да, я думаю, это было ключевым моментом с самого начала, что у меня не было никаких ожиданий. Единственное, что я помню из прошлого года, это то, что у меня должен был быть хороший баланс между атакой и, как бы, попыткой выстроить розыгрыш, подготовить момент для атаки, и сегодня это сработало очень хорошо, и я не спешила.

У меня было достаточно свободы, чтобы создавать моменты, потому что с Маркетой нельзя спешить, особенно на грунте, потому что она просто… Я пыталась сделать это пару раз сегодня, и, думаю, ей это нравится, когда мяч прилетает к ней быстро, а она просто отыгрывает его назад и делает вид, что твоя скорость — для нее ничто.

Так что я думаю, что это было ключевым моментом сегодня, и реальность определенно превзошла мои ожидания.

— Вчера у вас было несколько матчболов, которые вы не реализовали. Сегодня вы ведете 5:1, и затем счет становится 5:5. Думаю, многие игроки после этого теряют контроль над собой, ломаются. Каково ваше психологическое состояние? Как вы можете быть позитивной на корте после этого?

— Знаете, я уже столько раз теряла контроль над собой в своей карьере, что мне кажется, пора просто больше не делать этого так часто (улыбается).

Сегодня мне показалось, что на моем сетболе, судья принял очень сомнительное решение, потому что я с ним не совсем согласна, но ничего не поделаешь. Да, все происходило быстро.

Но я пыталась оставаться в матче и продолжать играть очко за очком, не обращая внимания на счет и на то, сколько сетболов я проиграла или какой счет был до этого, потому что я проиграла подобный сет против Коко, и я… не то чтобы я думала тогда о счете, но я больше терялась в своих мыслях, типа, о, знаете, у меня были такие возможности, как же я не выиграла этот сет? Я была гораздо более эмоциональной, в некотором смысле, гораздо более напряженной.

Так что у меня уже был такой опыт, и, к счастью, я довольно быстро оставила его позади. Через пару недель после Австралии я даже не вспомнила, что вела 5:1 против Коко в первом сете. Так что на самом деле, я думаю, в конце концов, важен конечный результат.

— Чего вы ожидаете от матча с Еленой Рыбакиной на грунте, особенно на этом грунте? И удивлены ли вы, что она вышла в финал?

— Знаете, мы с Сандрой и иногда с Георгием, моим мужем, делали ставки на то, кто победит, и Сандра говорит: «О, да, я всегда ошибаюсь». Каждый раз, когда она говорит, что кто-то выиграет, всегда этот человек не выигрывает (улыбается).

Вот и сегодня было то же самое. На самом деле мы обе сказали, что Ига, скорее всего, победит. Я не знаю, просто у меня было такое чувство. Я так думала, потому что, хотя Елена и обыграла ее в Риме в прошлом году, но тогда Ига была травмирована, и в любом случае, я думала, что Иге нравится здесь играть. Я думала, она выиграет этот матч.

Но, знаете, как я уже сказала, это теннис. Так что все может случиться. Они обе потрясающие теннисистки. Да, не могу сказать, что я сильно удивлена, потому что, думаю, люди больше удивлены тем, что в финале я, а не Елена. Давайте начнем с этого (улыбается).

Я думаю, это будет отличный матч. Это грунт, так что посмотрим. Это совсем другое.

Поединок между Мартой Костюк и Еленой Рыбакиной пройдет сегодня 21 апреля и начнется в 14:00 по киевскому времени. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию матча.

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