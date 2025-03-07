Гаэль Монфис – о своем первом матче на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс: “Сегодня мне повезло победить”

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от победы в своем первом матче на “Мастерсе” в Индиан Уэллс.



В первом круге Монфис обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:4, одержав свою 10-ю победу в этом году.

«Сегодня мой план сработал хорошо. Я был доволен своим передвижением по корту – это было ключевое. В сложных условиях, когда немного ветрено, нужно работать с резаными ударами и иметь терпение. Я также доволен своей подачей», – сказал Монфис, который выиграл 29 из 35 розыгрышей на первой подаче, согласно данным Infosys ATP Stats.

«Я смог подавать мощно в нужные моменты, что очень помогло. Против него всегда тяжело играть – у нас всегда напряженные матчи. Сегодня мне повезло победить».

После победы над Штруффом Монфис вошел в пятерку самых возрастных теннисистов, которые когда-либо выигрывали матчи на BNP Paribas Open, после Иво Карловича (40), Джимми Коннорса (39), Боба Кармайкла (38) и Рода Лейвера (38).

Далее Гаэль Монфис сыграет против 24-го сеяного Себастьяна Корды. Этот поединок станет их первым личным противостоянием.

btu.org.ua