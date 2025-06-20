Галле. Первая ракетка мира Синнер сенсационно проиграл во втором круге, Этчеверри отыграл два матчбола Рублёва на пути в четвертьфинал

Результаты матчей четверга на турнире ATP 500 в Германии



Галле, Германия • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) – Янник Синнер (Италия, 1) 3:6, 6:3, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 7) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:2, 6:3

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Андрей Рублев (-, 4) 6:3, 6:7(4), 7:6(6) – отыграл 2 матчбола

Карен Хачанов (-, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) 6:3, 1:6, 6:3

Флавио Коболли (Италия) – Денис Шаповалов (Канада) 7:6(2), 4:6, 7:6(5)

Александр Зверев (Германия, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) 3:6, 6:4, 7:6(2)

• Янник Синнер проиграл Александру Бублику второй раз в их шестом поединке. Итальянский теннисист в этом году разгромил казахстанца в четвертьфинале Ролан Гаррос. Синнер потерпел третье поражение в этом году и впервые его обыграл не Карлос Алькарас. Также Янник впервые с октября 2023 года (“Мастерс” в Шанхае) проиграл раньше четвертьфинала. Напомним, что Янник Синнер – в прошлом году выиграл в Галле титул.

• Томас Мартин Этчеверри взял реванш у Андрея Рублева за прошлогоднее поражение на “Мастерсе” в Монреале. На тай-брейке решающего сета Этчеверри отыграл два матчбола, уступая 4-6. Победа над 14-й ракеткой мира Рублевым стала для аргентинского теннисиста самой рейтинговой в карьере. Он третий раз победил соперника из топ-20 и сделал это впервые с Ролан Гаррос-2023, где был сильнее Алекса де Минора (№19) и Борны Чорича (№16). В четвертьфинале Этчеверри сыграет против еще одного “нейтрального” игрока – Карена Хачанова, которому проиграл на “Мастерсе” в Майами в 2023 году.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua