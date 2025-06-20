В составе команды-участника Клубного ЧМ сыграл уругваец украинского происхождения

В 1-м туре квартета Н групповой стадии клубного Мундиаля мексиканская "Пачука" уступила "Зальцбургу" (1:2). На 77-й минуте "гоферы" провели замену. На поле появился полузащитник с нетипичной фамилией для латиноамериканских футболистов – Сантьяго Хоменченко.

Отец 21-летнего игрока – украинец, а мать – итальянка. Он уже родился в Восточной Республике Уругвай (город Мерседес). О прошлом отца почти ничего неизвестно. Дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 2022-го в составе "Пеньяроля". Позже сыграл 23 встречи в испанской Сегунди во время арендных выступлений за "Овьедо" и "Мирандес".

Сантьяго провел около 20 поединков в футболке молодежных сборных Уругвая.

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