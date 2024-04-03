Стали известны оценки за игру Зинченко, позволившей Арсеналу возглавить АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала впервые за два месяца в победной игре 31 тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу против Лутона ( 2:0), которая позволила лондонцам возглавить турнирную таблицу.

SofaScore оценил перформанс футболиста из Украины в 7,4, а WhoScored — в 7,5.

Украинского защитника, который был активный в течение отведенных минут на поле, заменили на 74-й.

В активе защитника 83 прикосновения к мячу, 55 точных передач с 66 (83%), в том числе 1 ключевая, по 2 перехвата и отбор, 11 потерь владения мячом, 5 выносов, заработанный фол, по 1 выигранной верховой дуэли и удару в створ ворот (было заблокировано).

Напомним, в прошлом туре АПЛ Арсенал расписал сухую ничью. Манчестер Сити, чем разрешил Ливерпулю выйти в лидеры чемпионата. Но благодаря новой победе, снова возглавил турнирную таблицу.

champion.com.ua