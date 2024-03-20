Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде

Сборная Украины впервые в истории примет участие в этом соревновании

Первый матч в рамках футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года сборная Украины проведет против команды из Азии. Подопечные Ротаня попали в квартет C, где соперниками украинских футболистов будут сборные Аргентины, Марокко и представитель Азии, который определится позже.

Расписание матчей группы C

24 июля 16:00. Украина – Азия №3 27 июля 16:00. Украина – Марокко 30 июля 18:00. Украина — Аргентина

Представители Азиатской конфедерации футбола (АФК) станут известны 3 мая, когда пройдут последние матчи регионального отбора. города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

Напомним, действующий победитель олимпийского футбольного турнира — сборная Бразилии, которая в финале Олимпиады-2020 в Токио победила Испанию (2:1 после овертаймов). Бронзовые медали выиграла Мексика, которая в матче за 3 место одолела страну-хозяйку Японию (3:1).

Недавно главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, как будет решаться проблема вызова футболистов на ОИ-2024.

champion.com.ua