Видеотрансляция матча НХЛ «Лос-Анджелес» — «Миннесота» 21 марта во ВКонтакте начнется в 05.00

Хоккеисты &quot;Лос-Анджелеса&quot;. Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» на своем льду сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 21 марта. Встреча пройдет на арене «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Лос-Анджелес» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Лос-Анджелес» занимает сейчас 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Миннесота» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 76 очков.

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