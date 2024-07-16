ЛЧ. Паневежис с украинцем в заявке довершил сенсацию, провал Пюника с Вакуленко и Брактовым

Ответные матчи первого квалификационного раунда
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Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.
16.07.2024
"Балкани" (Косово) – "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:2 (первый матч – 2:1); пен: 5:6
Голы: Хамиди 109 – Моэдано 90+2, Де Хесус 102
Удаления: Адетунджи 38 ("Балкани", прямая красная)
Хронологически первая пара стадии – и сразу драма. Чемпион Косово был в нескольких минутах от выхода дальше. На 38-й минуте "Балкани" остались в меньшинстве, сконцентрировавшись исключительно на сохранении преимущества, добытого в первом матче (2:1). Не сохранили. Пропустили на 90+2-й.
Далее были экстараймы и обмен голами уже там ("Балкани" забили в меньшинстве, чему стоит отдать должное). К серии пенальти соперники подошли выжатыми, но голодными до победы. Драма была и там. Хозяева не реализовали свой первый удар, а гости – последний среди обязательных (мог стать решающим). И дальше били до ошибки, которую допустили косовары. Нервы не выдержали у хозяев после чрезвычайно энергозатратной игры.
Эту драма судила украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Чемпион Андорры идет дальше.
ХИК (Финляндия) – "Паневежис" (Литва) 1:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Эрвин 38 – Велюлис 45
В этом противостоянии все было решено в первом матче. Решено в сторону сенсации, ведь "Паневежис" не был фаворитом пары. Финны дома попытались побороться, но после своего забитого мяча не сохранили надежду даже до перерыва.
"Паневежис" в следующем раунде сыграет с "Ягеллонией" – нашим конкурентом в Таблице коэффициентов. Будет интересно.
Украинский легионер "Паневежиса" Андрей Карвацкий весь матч провел в резерве.
"Пюник" (Армения) – "Динамо" (Минск, Беларусь) 0:1 (первый матч – 0:0)
Гол: Гаврилович (пен.) 90
Невероятный провал "Пюника". У этой команды есть свежий опыт выступлений в групповом раунде еврокубков, неплохой тренер, которого мы знаем по работе в УПЛ – и такой оглушительный результат.
В гостях "Пюник" сыграл вничью 0:0, а дома проиграл 0:1, пропустив на 90-й минуте с пенальти. Пожалуй, справедливо, ведь приспешники агрессоров имели преимущество по игре.
"Пюник" не вылетает, а перемещается в Лигу конференций. А "Динамо" (Минск), надеемся, попадет под каток "Лудогорца".
Вместе с "Пюником" из Лиги чемпионов вылетели Сергей Вакуленко и Антон Братков. Оба отыграли по девяносто минут.
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 1:0 (первый матч – 0:1); пен.: 5:4
Гол: Витао 89
Удаление: Бент 5 ("Линкольн Ред Импс", прямая красная)
Еще одна драма, которая развивалась по схожему сценарию к тому, что было в Косово (читай – выше). Но здесь хозяева остались в меньшинстве еще раньше – уже на пятой минуте. Сохраняли-сохраняли, но не сохранили результат – пропустили на последних минутах основного времени. Далее – экстратаймы и серия пенальти.
Отличие в том, что эту "лотерею" команда, растерявшая игровое преимущество, добытое в первом матче, выиграла. У гибралтарцев не было ни одного промаха в пяти ударах, мальтийцы промахнулись один раз. Интересный матч.
"Целье" (Словения) – "Флора" (Эстония) 2:1 (первый матч – 5:0)
Голы: Матко (пен.) 73, Корничник 76 – Варюнд 12
Обсуждать этот матч особого смысла нет. "Целье" всё дело сделал в первом поединке, сейчас просто доигрывал. Даже в спокойном режиме словенцы были сильнее соперника.
Отмечаем гол участника Евро-2024 Жана Корничника. Далее по курсу у "Целье" – "Слован" или "Струга".
FCSB (Румыния) – "Виртус" (Сан-Марино) 4:0 (первый матч – 7:1)
Голы: Белуце 20, Эджума 28, Эджума 36, Микулеску 72
Просто разный уровень соперников. Космос и земля. О чем можно говорить, если одна из команд забивает другой за два матча более десяти мячей? Вот именно…
Дальше будет интереснее. Чемпиона Румынии во втором раунде квалификации уже ожидает "Маккаби" (Тель-Авив).
"Дечич" (Черногория) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 1:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Каевич 72 – Янг 43
Как и некоторые другие ответные матчи этой стадии, отчетная игра была формальностью после 0:3 недельной давности. А когда "Дечич" пропустил суммарно четвертый гол, делом чести стало забить хотя бы один мяч в ответ. С этим справились. На этом и разошлись.
Дальше у "Нью-Сейнтса" – "Ференцварош".
"Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Викингур" (Исландия) 2:1 (первый матч – 0:0)
Голы: Кенни 8, Кенни 20 – Хансен 60
Удаление: Бирн 74 ("Шемрок Роверс", две желтые)
Когда неделю назад соперники сыграли 0:0, ожидалось, что дома более опытный "Шемрок Роверс" своего не отдаст. Так и произошло, но как же сложно было ирландцам… По игре они не имели преимущества, в конце матча, когда действовали в меньшинстве, вообще защищались "на отбой". Определяющей в поединке стала реализация голевых моментов, которая лучше оказалась у ирландцев. До той степени, что "Викингур" при счете 1:2 на 90+8-й минуте даже не забил с одиннадцатиметровой отметки. А этот гол мог изменить абсолютно все.
Как наказание для исландцев – переход в Лигу конференций.