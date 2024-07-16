ЛЧ. Паневежис с украинцем в заявке довершил сенсацию, провал Пюника с Вакуленко и Брактовым

Ответные матчи первого квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

16.07.2024

"Балкани" (Косово) – "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:2 (первый матч – 2:1); пен: 5:6

Голы: Хамиди 109 – Моэдано 90+2, Де Хесус 102

Удаления: Адетунджи 38 ("Балкани", прямая красная)

Хронологически первая пара стадии – и сразу драма. Чемпион Косово был в нескольких минутах от выхода дальше. На 38-й минуте "Балкани" остались в меньшинстве, сконцентрировавшись исключительно на сохранении преимущества, добытого в первом матче (2:1). Не сохранили. Пропустили на 90+2-й.

Далее были экстараймы и обмен голами уже там ("Балкани" забили в меньшинстве, чему стоит отдать должное). К серии пенальти соперники подошли выжатыми, но голодными до победы. Драма была и там. Хозяева не реализовали свой первый удар, а гости – последний среди обязательных (мог стать решающим). И дальше били до ошибки, которую допустили косовары. Нервы не выдержали у хозяев после чрезвычайно энергозатратной игры.

Эту драма судила украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Чемпион Андорры идет дальше.

ХИК (Финляндия) – "Паневежис" (Литва) 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Эрвин 38 – Велюлис 45

В этом противостоянии все было решено в первом матче. Решено в сторону сенсации, ведь "Паневежис" не был фаворитом пары. Финны дома попытались побороться, но после своего забитого мяча не сохранили надежду даже до перерыва.

"Паневежис" в следующем раунде сыграет с "Ягеллонией" – нашим конкурентом в Таблице коэффициентов. Будет интересно.

Украинский легионер "Паневежиса" Андрей Карвацкий весь матч провел в резерве.

"Пюник" (Армения) – "Динамо" (Минск, Беларусь) 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Гаврилович (пен.) 90

Невероятный провал "Пюника". У этой команды есть свежий опыт выступлений в групповом раунде еврокубков, неплохой тренер, которого мы знаем по работе в УПЛ – и такой оглушительный результат.

В гостях "Пюник" сыграл вничью 0:0, а дома проиграл 0:1, пропустив на 90-й минуте с пенальти. Пожалуй, справедливо, ведь приспешники агрессоров имели преимущество по игре.

"Пюник" не вылетает, а перемещается в Лигу конференций. А "Динамо" (Минск), надеемся, попадет под каток "Лудогорца".

Вместе с "Пюником" из Лиги чемпионов вылетели Сергей Вакуленко и Антон Братков. Оба отыграли по девяносто минут.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 1:0 (первый матч – 0:1); пен.: 5:4

Гол: Витао 89

Удаление: Бент 5 ("Линкольн Ред Импс", прямая красная)

Еще одна драма, которая развивалась по схожему сценарию к тому, что было в Косово (читай – выше). Но здесь хозяева остались в меньшинстве еще раньше – уже на пятой минуте. Сохраняли-сохраняли, но не сохранили результат – пропустили на последних минутах основного времени. Далее – экстратаймы и серия пенальти.

Отличие в том, что эту "лотерею" команда, растерявшая игровое преимущество, добытое в первом матче, выиграла. У гибралтарцев не было ни одного промаха в пяти ударах, мальтийцы промахнулись один раз. Интересный матч.

"Целье" (Словения) – "Флора" (Эстония) 2:1 (первый матч – 5:0)

Голы: Матко (пен.) 73, Корничник 76 – Варюнд 12

Обсуждать этот матч особого смысла нет. "Целье" всё дело сделал в первом поединке, сейчас просто доигрывал. Даже в спокойном режиме словенцы были сильнее соперника.

Отмечаем гол участника Евро-2024 Жана Корничника. Далее по курсу у "Целье" – "Слован" или "Струга".

FCSB (Румыния) – "Виртус" (Сан-Марино) 4:0 (первый матч – 7:1)

Голы: Белуце 20, Эджума 28, Эджума 36, Микулеску 72

Просто разный уровень соперников. Космос и земля. О чем можно говорить, если одна из команд забивает другой за два матча более десяти мячей? Вот именно…

Дальше будет интереснее. Чемпиона Румынии во втором раунде квалификации уже ожидает "Маккаби" (Тель-Авив).

"Дечич" (Черногория) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Каевич 72 – Янг 43

Как и некоторые другие ответные матчи этой стадии, отчетная игра была формальностью после 0:3 недельной давности. А когда "Дечич" пропустил суммарно четвертый гол, делом чести стало забить хотя бы один мяч в ответ. С этим справились. На этом и разошлись.

Дальше у "Нью-Сейнтса" – "Ференцварош".

"Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Викингур" (Исландия) 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Кенни 8, Кенни 20 – Хансен 60

Удаление: Бирн 74 ("Шемрок Роверс", две желтые)

Когда неделю назад соперники сыграли 0:0, ожидалось, что дома более опытный "Шемрок Роверс" своего не отдаст. Так и произошло, но как же сложно было ирландцам… По игре они не имели преимущества, в конце матча, когда действовали в меньшинстве, вообще защищались "на отбой". Определяющей в поединке стала реализация голевых моментов, которая лучше оказалась у ирландцев. До той степени, что "Викингур" при счете 1:2 на 90+8-й минуте даже не забил с одиннадцатиметровой отметки. А этот гол мог изменить абсолютно все.

Как наказание для исландцев – переход в Лигу конференций.

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