Украинец подписал контракт с известным клубом лиги Онтарио

IIHF. Михаил Гапоненко

Нападающий юниорской и молодежной сборной Украины 17-летний Михаил Гапоненко продолжит карьеру в престижной лиге Онтарио. В начале июля талантливого игрока на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги во втором раунде под общим №84 выбрал четырехкратный чемпион OHL – «Гуэлф Сторм». На днях хоккеист согласовал с клубом трудовое соглашение.

«Контракт подписан, жилье подобрано, 20 августа прилетаю в Канаду, а уже в конце месяца у моей новой команды состоятся первые предсезонные матчи. Признаться, испытываю небольшое волнение перед дебютом в столь сильной лиге, но при этом настроен проявить себя с наилучшей стороны», – сказал Sport.ua Михаил Гапоненко.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину воспитанник харьковской школы хоккея Гапоненко выступал в Норвегии за юношеские и молодежные команды «Ставангера». Михаил быстро прогрессировал и в минувшем сезоне провел результативный сезон за «Форус/Сандес» в молодежной лиге Норвегии (U-20), где набрал 48 (17+31) очков в 28 играх.

Партнером Гапоненко по клубу будет 19-летний нападающий Чарли Пакетт, которого в 2025 году задрафтовал «Даллас» (7 раунд).

Интересно, что новый клуб украинца канадский «Гуэлф Сторм» выпустил в НХЛ не один десяток хоккеистов, а самым известным и титулованным игроком является двукратный обладатель Кубка Стэнли и дважды олимпийский чемпион защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

Напомним, что на недавнем импорт-драфте CHL (Канадская хоккейная лига, которая объединяет три крупнейшие лиги – OHL, QMJHL, WHL) в первых двух раундах было выбрано сразу троих украинских хоккеистов.

В OHL также выступает украинский нападающий Игнат Пазий.

sport.ua