В Honda уверены – Цунода доведёт сезон до конца

Президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе не сомневается в том, что Юки Цунода доведёт до конца этот сезон в составе Red Bull Racing…

Койджи Ватанабе: «Вопрос досрочной замены Юки во время летнего перерыва или позже даже не обсуждался.

На переговорах в марте мы согласились на перевод Юки в Red Bull Racing, сделав акцент не на краткосрочных результатах, а на перспективе, поэтому я не вижу причин для его замены во время летних каникул.

Ходят разные слухи, но команда подтвердила это в Сильверстоуне, и я хотел бы прояснить – Юки будет выступать за Red Bull до конца этого сезона».

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