УСИК: «Знаете, почему реванш с Дюбуа будет тяжелее, чем первый бой?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о реванше против британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа.

«Почему реванш будет тяжелее? Возможно, потому что прошло много лет с момента первого боя. Сейчас я думаю, что Даниэль Дюбуа вырос как боксер и является более тяжелым соперником», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua