Вечером 17 марта в ирландском Каслбаре пройдет интересный вечер бокса.
В главным событии экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (29–3, 19 КО) выйдет на ринг в поединке против Кристиана Хаммера из Германии (27–10, 17 КО).
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За день до поединка состоялись церемония взвешивания и дуэль взглядов.
Результаты взвешивания:
Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа
ВИДЕО. Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер провели взвешивание и дуэль взглядов