Twtter. Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер

Вечером 17 марта в ирландском Каслбаре пройдет интересный вечер бокса.

В главным событии экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (29–3, 19 КО) выйдет на ринг в поединке против Кристиана Хаммера из Германии (27–10, 17 КО).

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За день до поединка состоялись церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Результаты взвешивания:

Диллиан Уайт – 116,57 кг (257 фунтов)

Кристиан Хаммер – 124,28 кг (274 фунтов)

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ВИДЕО. Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер провели взвешивание и дуэль взглядов

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