Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяж Майк Тайсон назвал лучшего мексиканского боксера, которого когда-либо встречал.

«Сальвадор Санчес. Я просто считаю, что Санчеса было трудно победить, это делало его действительно особенным для меня и всех остальных, кто знает его стиль. Если ты средний боец, приличный боец, ты можешь продержаться до конца, но он точно надерет тебе задницу. Санчес превосходил уровень всех остальных боксёров», – сказал Майк.

Сальвадор Санчес трагически погиб в 23 года, попав в автокатастрофу.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua