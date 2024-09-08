Президент Top Rank оценил возможность проведения боя Джошуа – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Тодд Дюбеф, президент промоутерской компании Top Rank, уверен, что бой между экс-чемпионами мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) состоится в любом случае.

«Я всегда чувствовал, что Эй Джей и Тайсон когда-нибудь сразятся. В какой-то момент. Победа, поражение или что бы там ни было. Это как Бэтмен и Робин. Они идут вместе. Я просто чувствую, что в какой-то момент они будут драться, независимо от того, каков их послужной список, независимо от того, как они заканчат следующие бои.

У обоих отличные фанбазы, они оба родом из прекрасной страны с богатой историей. У нас был замечательный ренессанс супертяжелого веса, и Великобритания была его эпицентром, так что я всегда чувствовал, что в какой-то момент они будут драться.

Я думаю, что здесь много преимуществ, они соперничают уже 15 лет или сколько там. Не думаю, что это когда-нибудь закончится. В конце концов, бой Мейвезер – Пакьяо состоялся. Соперничество длилось 10 лет, и в конце концов это произошло. В какой-то момент, я думаю, Джошуа и Фьюри заключат контракт и выйдут на ринг вместе. Я уверен, что это произойдет, несмотря ни на что», – сказал промоутер.

Ранее Джошуа высказался по поводу проведения боя с Фьюри.

sport.ua