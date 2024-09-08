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Футбол

Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Хорваты ищут реабилитации

Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сборная Хорватии успела разочаровать собственных болельщиков поражением против Португалии в первом туре Лиги Наций, теперь от команды требуют срочной победы, иначе шансы на проход дальше станут слишком призрачными.

    Польша же выиграла свой первый матч против Шотландии и с хорошим настроением идет к следующей игре. Перенесут ли они свой победный импульс сюда?

    Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

    8 сентября. 21:45. Осиек. "Опус Арена"

    Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

    Трансляция: Megogo Football 3

    Трансляция матча

    Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    В эфире

    Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Трансляция матча Хорватия — Польша Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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