Ямал — о чемпионской гонке в Ла Лиге: Барселона даст бой Реалу

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль оценил шансы "сине-гранатовых" на победу в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.

"Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы — всегда можно рассчитывать на успех. Если "Реал" оступится, то "Барса" даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой", — приводит слова 16-летнего игрока Barca Universal.