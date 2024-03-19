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Футбол

Ямал — о чемпионской гонке в Ла Лиге: Барселона даст бой Реалу

Вундеркинд каталонцев считает, что ещё не всё потеряно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль оценил шансы "сине-гранатовых" на победу в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.

    "Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы — всегда можно рассчитывать на успех. Если "Реал" оступится, то "Барса" даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой", — приводит слова 16-летнего игрока Barca Universal.

    После 29 туров "Барселона" отстаёт от лидирующего "Реала" на восемь очков. В последнем матче в рамках Примеры "блауграна" разгромила на выезде мадридский "Атлетико" со счётом 3:0.

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